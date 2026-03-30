Decomisa FGR 2.1 millones de litros de combustible en Tamaulipas

El Ministerio Público Federal solicitó la orden de cateo correspondiente, la cual fue autorizada por un juez para intervenir el inmueble.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron asegurados aproximadamente dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, presuntamente almacenados de manera ilegal.

La intervención se realizó tras obtener autorización judicial, derivada de una investigación iniciada por autoridades federales a partir de un reporte que alertaba sobre actividades irregulares en el sitio.

Denuncia anónima detonó la investigación

De acuerdo con información oficial, la carpeta de investigación se originó luego de la recepción de un Informe Policial Homologado, elaborado por elementos de la Guardia Nacional, quienes atendieron una denuncia anónima sobre un predio donde presuntamente se resguardaba combustible de forma ilícita.

Tras corroborar indicios en el lugar, el Ministerio Público Federal solicitó la orden de cateo correspondiente, la cual fue autorizada por un juez para intervenir el inmueble.

Equipo y unidades aseguradas en el operativo

Durante la diligencia, además del combustible, las autoridades aseguraron una importante cantidad de equipo utilizado para el almacenamiento y traslado del hidrocarburo, entre ellos 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones y una caja seca.

Asimismo, fueron localizados un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico y un cubitanque, lo que evidencia la infraestructura utilizada para el manejo del combustible.

Autoridades mantienen investigación abierta

El inmueble y todo lo asegurado quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el origen del combustible.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este aseguramiento.

Operativo coordinado entre fuerzas federales

En el cateo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), así como peritos especializados en criminalística, fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El operativo contó además con el respaldo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades estatales y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este aseguramiento se suma a las acciones implementadas por el Gobierno federal para combatir el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos, una actividad que ha sido detectada de forma recurrente en diversas zonas del país, incluyendo el norte de México.

Las autoridades han intensificado operativos y labores de inteligencia para detectar predios utilizados como centros de acopio clandestinos, con el objetivo de frenar estas actividades ilícitas y su impacto en la seguridad y economía.