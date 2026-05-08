Declaración de situación patrimonial y de intereses 2026

Se exhorta a los trabajadores a acceder al portal, leer detenidamente las indicaciones y realizar la captura de la información solicitada con precisión.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, hace un llamado a todas y todos los servidores públicos adscritos a esta dependencia en los 43 municipios del estado, para cumplir en tiempo y forma con la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación 2026.

Este ejercicio representa la obligación de las personas servidoras públicas, de transparentar su situación patrimonial y de intereses, con el único objetivo de informar sobre el origen y la evolución de los bienes de una persona servidora pública, prevenir actos de corrupción o enriquecimiento ilícito.

¿Quiénes están obligados?

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las personas servidoras públicas están obligadas a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses. Nadie queda fuera de este ejercicio de rendición de cuentas en Tamaulipas.

¿Cómo realizar el trámite?

El proceso debe llevarse a cabo de manera digital a través del sistema DeclaraNet Tamaulipas. Se exhorta a los trabajadores a acceder al portal, leer detenidamente las indicaciones y realizar la captura de la información solicitada con precisión:

Portal oficial: https://declaranet.tamaulipas.gob.mx

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la Secretaría de Educación pone a disposición las siguientes vías de atención: