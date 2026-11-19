Poco a poco salió el relleno de la prenda y después pasaron el susto de su vida cuando vieron cómo la cabeza de la víbora

Por insólito que parezca, una víbora se alojó en la chamarra de una mujer que trabajó durante medio día portando la prenda.

Dulce Arvizu, trabajadora de Congregación Hidalgo, municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, usó una chamarra que generalmente utilizaba para realizar su trabajo a bordo de una motocicleta.

Su abuelita había lavado la prenda y la dejó secar por 3 horas en la casa que habitan, rodeada de pastizal, y posteriormente la guardó, pero Dulce la utilizó el mismo día.

Pasaron las horas y llegó a casa de sus familiares… Les comentó que sentía “rara” la chamarra, pero ellos le dijeron que ya estaba desgastada y que el “relleno” se había comprimido, por eso percibía una “bola”

Sin embargo, fue su cuñada quien le pidió que se la quitara, pues tenía una mancha de costado y esto dio pie a que la familia abriera la tela con un cuchillo.

Familia descubre una serpiente dentro del relleno de la chamarra

“Les dije: ‘Algo tiene mi chamarra y me dice mi hermano es guata, es la misma guata de que ya esta viejita, la guata se hace bola y le digo no es que algo se siente aquí…pero al principio no se movía o sea nadamas se veía ahí un bultito y se veía un bulto pequeño pero conforme la empezamos a mover con una tijera se empezó a ver mas como si fuera una serpiente, primero pensábamos que era un alacrán o un ciempiés o un ratón según decían pero la sorpresa fue que era la viborita”, relató.

Poco a poco salió el relleno y después pasaron el susto de su vida cuando vieron la cabeza de la víbora, la misma que entre varios atacaron con un palo, ante el temor de que se tratara de la especie “cuatro narices”

Afortunadamente, la mujer salió ilesa, pues el reptil de entre 30 y 40 centímetros que viajó con ella durante horas de trabajo permaneció sin atacarla desde la prenda donde estaba refugiada.