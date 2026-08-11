De las Mujeres condena embarazo infantil de niña de 11 años

Se informó que dará seguimiento dentro del ámbito de sus atribuciones para garantizar que la menor no enfrente este proceso sola

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México emitió un posicionamiento oficial ante el caso de una niña de 11 años que se encuentra embarazada en Matamoros, presuntamente como consecuencia de violencia sexual.

A través de un comunicado, la dependencia federal fue contundente al señalar que “todo embarazo infantil es producto del abuso sexual”, destacando la gravedad de los hechos y la urgencia de atender el caso con un enfoque de derechos humanos.

Todo embarazo infantil es producto del abuso sexual.



📌 Posicionamiento de la #SecretaríaDeLasMujeres ante los hechos denunciados en el caso de una niña de 11 años, en Matamoros, Tamaulipas, quien habría sido víctima de violencia sexual y, como consecuencia de ésta, se encuentra… pic.twitter.com/yBxdwlJVXG — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) August 9, 2026 La Secretaría informó que dará seguimiento dentro del ámbito de sus atribuciones para garantizar que la menor no enfrente este proceso sola y reciba el acompañamiento necesario, con pleno respeto a sus derechos. Asimismo, reiteró que la violencia sexual contra niñas es un delito que no se justifica, no se minimiza y no se normaliza bajo ninguna circunstancia, por lo que se espera la actuación de las autoridades correspondientes. El caso ha generado indignación social en Matamoros y continúa bajo investigación.