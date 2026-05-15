De las madrugadas hacia el oro: Ángel Ochoa, 'El Peligro'

Pero más allá del físico, su historia tiene un origen más profundo. El boxeo llegó a su vida como una forma de defensa ante bullying que sufría en la primaria

La medalla de oro que hoy presume Ángel Lisandro Ochoa, “El Peligro”, no solo brilla por su color, sino por todo lo que hay detrás: años de esfuerzo, disciplina y una historia de lucha que comenzó mucho antes de subir al ring en los Juegos Nacionales de la CONADE en Nayarit.

A sus 16 años, el boxeador matamorense sabe que el camino no fue sencillo. Durante un año completo, su rutina comenzaba antes de que saliera el sol. A las 6 de la mañana ya estaba entrenando: correr, golpear el costal, exigirse al límite.

“Fue entrenar y entrenar sin parar. Madrugadas, cansancio… sí estuvo pesado, pero valió la pena”, relata.

Su día no terminaba ahí. Después del gimnasio, venía la escuela por la tarde, de 1 a 7, donde también tuvo que mantenerse firme, incluso sacrificando momentos cotidianos como comer fuera o desvelarse.

Su alimentación fue estricta, basada en comida casera, cuidando cada detalle para no afectar su rendimiento.

Pero más allá del físico, su historia tiene un origen más profundo. El boxeo llegó a su vida como una forma de defensa ante el bullying que sufría en la primaria. Lo que comenzó como una necesidad se transformó en pasión.

“Yo no tenía el valor de defenderme. Me metieron al box… y me gustó demasiado. Aquí supe que era lo mío”, cuenta.

Con el paso de los años, no solo aprendió a pelear en el ring, sino también a enfrentar la vida con carácter. Hoy, asegura, dejó atrás esos momentos difíciles y encontró en el deporte una herramienta para crecer mental y físicamente.

Su camino al oro fue escalando peldaños

Su camino hacia el oro fue escalando peldaños: competencias municipales, estatales, regionales y finalmente el nacional. En cada etapa, los retos aumentaban. En el regional, los nervios aparecieron; en el nacional, la experiencia ya le permitió confiar en su preparación.

En la competencia enfrentó a campeones de distintas regiones del país, incluyendo rivales del Estado de México, Tlaxcala, Baja California y Tabasco. El combate más duro, recuerda, fue en la etapa estatal, donde tuvo que exigirse al máximo. Al final, todo cobró sentido.

“Todo el trabajo valió la pena. El esfuerzo mío, de mi entrenador y de mis padres… fue grandioso”, expresó con emoción.

Bajo la guía de Guadalupe “La Pichorra” Castro, “El Peligro” no solo alcanzó la cima, sino que dejó claro que su historia apenas comienza. Su siguiente objetivo ya está en la mira: clasificar nuevamente y buscar un lugar en competencias internacionales, con la ilusión de llegar a Perú.

A pesar del enfoque en el boxeo, Ángel no descuida su futuro fuera del ring. Mantiene buenos promedios y sueña con estudiar una carrera como Medicina o Derecho, consciente de la importancia de tener un segundo camino.

Hoy, con la medalla en mano, su mensaje es claro:

“Con disciplina todo se puede. Estudiar y entrenar sí se pueden combinar. No se rindan”.

Desde Matamoros, su historia ya inspira. Porque detrás del campeón, hay un joven que decidió no rendirse… y convertir cada golpe en una oportunidad para salir adelante