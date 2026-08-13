Darán apoyos de 500 pesos en Feria de Regreso a Clases

Más de 30 empresas ofrecerán descuentos y artículos escolares durante la Feria de Regreso a Clases del 14 al 16 de agosto en Reynosa.

Este próximo fin de semana se llevará a cabo en Reynosa la Feria de Regreso a Clases, organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con la participación del municipio para apoyar a las familias durante la temporada de compras escolares.

Como parte de esta actividad, el municipio otorgará vales por 500 pesos que podrán ser utilizados para adquirir artículos relacionados con el regreso a clases, con el objetivo de reducir el impacto económico que representa esta temporada para los padres de familia.

Rodolfo González Núñez, secretario de Desarrollo Económico y del Empleo en Reynosa, informó que la feria se realizará los días 14, 15 y 16 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

“Vamos a estar ahí a partir de las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde, lo que es el viernes, sábado y domingo, 14, 15 y 16”, informó el funcionario.

González Núñez explicó que los vales buscan incentivar a las familias para que acudan al evento y puedan realizar sus compras escolares aprovechando los precios especiales que ofrecerán los establecimientos participantes.

“Este tipo de vales es un detonante para que las familias acudan y canjeen su vale por artículos escolares”, señaló.

El secretario de Desarrollo Económico destacó que hasta el momento se cuenta con la participación de 36 empresas, entre negocios locales y reconocidas marcas, lo que permitirá ofrecer una amplia variedad de productos.

“Hasta ahorita tenemos 36 empresas, hay empresas de marca grande, hay locales”, detalló.

Agregó que los asistentes podrán encontrar diferentes artículos necesarios para el regreso a clases, entre ellos calzado, lentes, cuadernos y otros productos incluidos en las listas escolares que solicitan las instituciones educativas.

“Es una diversidad de productos como calzado, lentes, cuadernos, toda la gama que piden en la lista de regreso a clases por medio de las escuelas”, comentó.

Las autoridades municipales invitaron a los padres de familia a aprovechar esta feria, donde además de utilizar los vales de apoyo podrán comparar precios y encontrar opciones para realizar sus compras escolares a un menor costo.

La actividad también busca fortalecer al comercio local y ofrecer alternativas a las familias de Reynosa para afrontar los gastos que representa el regreso a clases.