Danna Yanina 'N' recibe atención psiquiátrica en Tampico

La joven permanece recluida en el CEDES mientras continúa el proceso penal por el caso de Dafne; especialistas ajustaron el tratamiento que recibe

Danna Yanina “N”, quien permanece recluida en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) y enfrenta un proceso penal relacionado con la muerte de la adolescente Dafne Zapata en la Academia Militarizada Doenitz, fue trasladada a una institución pública de salud en Tampico para recibir una valoración especializada.

De acuerdo con Ofir Cruz, familiar de Danna Yanina “N”, durante las últimas semanas la joven ha presentado episodios de ansiedad, depresión y dificultades para dormir, afectaciones que, según la familia, se han acentuado durante su permanencia en el centro penitenciario.

Sufrió una crisis durante la valoración

El familiar explicó que Danna Yanina “N” presentó una crisis nerviosa al acudir a la institución médica, por lo que fue atendida por personal especializado.

Después de la valoración, los médicos determinaron realizar ajustes en los medicamentos que recibe y modificar el tratamiento que llevaba hasta ese momento.

Las nuevas indicaciones médicas serán entregadas a las autoridades del centro penitenciario para que se mantenga el seguimiento correspondiente mientras la joven continúa bajo custodia.

Ofir Cruz señaló que parte de la afectación emocional que refiere Danna Yanina “N” estaría relacionada con ocasiones en las que ha llegado a coincidir visualmente con otras personas involucradas en el mismo proceso penal.

El familiar aclaró que estas situaciones no implican una convivencia directa entre las personas involucradas, sino únicamente encuentros visuales dentro de las instalaciones.

Según lo expuesto por la familia, estas circunstancias han contribuido al deterioro de su estado emocional.

Continuará recluida

Tras concluir la valoración médica, Danna Yanina “N” regresó al CEDES, donde permanecerá recluida mientras avanza el proceso penal.

La joven continuará bajo seguimiento de las autoridades penitenciarias, con las nuevas indicaciones médicas para atender los problemas emocionales y de sueño que, según su familia, ha presentado durante su estancia en el centro.