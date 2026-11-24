El regidor de Movimiento Ciudadano lamentó que la anterior titular de la Secretaría de Economía no lo recibiera y destacó la disposición de Anabell Flores Garza

El regidor de Ciudad Victoria, Daniel Pérez Vázquez, informó que se reunió con la secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, para exponerle, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, casos de presunto acoso, cobros y persecución contra comerciantes locales.

Al término del encuentro, señaló que es necesario escuchar y dejar de lado las diferencias políticas. “Nosotros venimos a velar por los empresarios y por los victorenses”, expresó.

Entrega peticiones del sector comercial de Victoria

El regidor de Movimiento Ciudadano lamentó que la anterior titular de la Secretaría de Economía no lo recibiera y destacó la disposición de Anabell Flores Garza, quien lleva menos de 30 días en el cargo, a quien entregó un documento con peticiones del sector comercial de Victoria, con el propósito de que sean consideradas en próximos eventos, como la Feria Tamaulipas.

Exhorta a replantear la estrategia de seguridad

Por otra parte, Pérez Vázquez, advirtió sobre problemas de seguridad en la capital y afirmó que hay focos rojos al interior de las escuelas.

“Los planteles educativos se han convertido en puntos de interés para los delincuentes, como es posible que en Ciudad Victoria se tenga la escuela considerada como la más robada en el país”, puntualizó.

Ante este panorama, el representante popular exhortó a las autoridades a replantear la estrategia de seguridad para proteger tanto a la comunidad escolar como al sector empresarial.