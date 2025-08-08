Dan último adiós al delegado de la FGR asesinado en Reynosa

Despiden con honores al delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vásquez Reyna, asesinado en un ataque armado en Reynosa a inicios de semana

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y en medio del dolor de familiares, amigos y compañeros de trabajo, este jueves fue despedido el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, quien fue asesinado en un ataque armado ocurrido a inicios de semana en Reynosa.

El cuerpo del funcionario federal fue velado en la funeraria Gayosso del municipio, y posteriormente sepultado en el Panteón Español. La ceremonia luctuosa se llevó a cabo alrededor del mediodía y estuvo resguardada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Alrededor de las 12:00 horas, la carroza fúnebre salió rumbo al camposanto, escoltada por dos vehículos oficiales que bloquearon temporalmente el acceso principal del recinto. Decenas de personas acompañaron el cortejo fúnebre en su trayecto final, en un ambiente solemne.

El homicidio ocurrió el pasado lunes, cerca de las 18:00 horas, sobre el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Valle Alto. De acuerdo con las primeras investigaciones, Vásquez Reyna fue interceptado por un grupo armado que habría utilizado una granada de humo para desorientarlo. Al descender del vehículo para solicitar auxilio, fue atacado a balazos por los agresores.

Momentos después, la unidad oficial en la que se desplazaba comenzó a incendiarse. Elementos de la Guardia Estatal acordonaron la zona, mientras personal de Protección Civil y Bomberos trabajaba para sofocar el fuego. Peritos de la Unidad Regional de Servicios Periciales recolectaron indicios en el lugar y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para esclarecer el crimen.

Ernesto Vásquez Reyna se desempeñaba como delegado estatal de la FGR desde el año 2019, y su asesinato ha generado un clima de consternación tanto a nivel federal como estatal.