Dan tregua parcial a bloqueos en Tamaulipas por vacaciones

Integrantes del sector campesino y del transporte optaron por dar una tregua parcial a sus manifestaciones en Tamaulipas, en la región del sur

Durante el primer día de bloqueos registrados en Tamaulipas, en la región sur, integrantes del sector campesino y del transporte optaron por dar una tregua parcial a sus manifestaciones, permitiendo el libre tránsito de vacacionistas que se desplazan por las principales vías del sur del estado.

Señalaron que la decisión responde a la intención de no perjudicar a las familias que viajan en este periodo, considerado de alta afluencia turística, especialmente hacia destinos de playa.

Dimas Salazar Rodríguez, integrante del frente nacional para el rescate del campo mexicano en la zona sur de Tamaulipas, advirtió que esta medida será temporal, ya que en los próximos días se prevé su incorporación total a la manifestación de carácter nacional, lo que podría derivar en afectaciones a la circulación vehicular.

Se prevé que durante la tarde de este lunes, la agrupación de transportistas y campesinos, se reúnan para establecer acuerdos e iniciar bloqueos en los próximos días, sumándose a la protesta nacional.

Ante este escenario, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y prever posibles contratiempos en sus traslados.