Dan de baja a tránsito que recibió 'mordida' en Matamoros

Tras viralizarse las imágenes, el director de Tránsito Municipal de Matamoros aseguró que el oficial involucrado fue dado de baja.

Un video viral exhibió a un agente de Tránsito recibiendo dinero de un conductor en el centro de Matamoros.

Los hechos se registraron este miércoles en el cruce de las calles Quinta y Canales, mismos que fueron captados por otro ciudadano.

En las imágenes, la víctima se encuentra cerca de los oficiales que viajaban a bordo de una patrulla tipo Can-Am modelo 2025, después le pasa el dinero al oficial que iba manejando y se despide de ellos.

Sin embargo, los ciudadanos también pidieron sancionar al segundo agente que presenció los hechos y guardó silencio.

¿Qué es el delito de cohecho?

El cohecho es un delito contra la Administración Pública en el que un particular soborna a un funcionario público con dinero o favores para que actúe (o no actúe) en el ejercicio de sus funciones. Tanto quien ofrece el soborno (cohecho activo) como el funcionario que lo recibe (cohecho pasivo) son sancionados. Las penas incluyen prisión, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos, y se encuentran reguladas en el Código Penal Federal y en códigos estatales como el de Tamaulipas.

Las sanciones para quienes cometen cohecho en Tamaulipas son diversas e incluyen:

Prisión: La duración varía según la gravedad del delito y las circunstancias específicas.

Multas: Se pueden imponer multas económicas, que a veces ascienden a un monto relacionado con el beneficio ilícito ofrecido.

Inhabilitación: Se puede prohibir al infractor ejercer funciones públicas.