Dan de baja a 19 policías estatales por indisciplina y faltistas

De acuerdo con la COEDHT, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, es la dependencia que más denuncias recibe en contra de elementos.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, dijo que, durante la actual administración, un total de 19 elementos de la Guardia Estatal, han causado baja de la corporación por actos de indisciplina y por “faltistas”, y descartó que sean bajas por abuso de autoridad.

“Nosotros estamos haciendo lo conducente cuando se presente procedemos conforme a la ley, ya sea en forma interna también, y damos parte a la fiscalía, pero por abuso de autoridad no tenemos ningún caso registrado”, aseguró el funcionario estatal.

Al ser cuestionado sobre los motivos se concretó a señalar que “han sido por actos de indisciplinas y por faltistas, es lo más normal que tenemos”, puntualizó.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, (COEDHT), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, es la dependencia que más denuncias recibe en contra de elementos de la Guardia Estatal, con un total de 12.

Además, dijo que los inhibidores en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), son muy necesarios a pesar de los inconvenientes que han ocasionado a quienes habitan en los alrededores de los penales, debido a las fallas en la señal de sus aparatos móviles, y pidió disculpas a la ciudadanía.