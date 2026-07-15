Dan 8 años de prisión por transportar más de 262 kg de droga

Además de la pena de prisión, el acusado deberá pagar una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil 51 pesos con 20 centavos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de ocho años de prisión contra Donaldo "N", luego de acreditar su responsabilidad en delitos contra la salud por el transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Además de la pena de prisión, el acusado deberá pagar una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil 51 pesos con 20 centavos.

La droga fue localizada en un tractocamión

Los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2025, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaban recorridos de vigilancia sobre la carretera Reynosa-San Fernando.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a Donaldo "B", quien conducía un tractocamión que transportaba costales de cebolla. Al realizar una inspección de la unidad, un binomio canino detectó sustancias ocultas entre los sacos del vegetal.

Tras la revisión, las autoridades localizaron 262 kilos con 24 gramos de metanfetamina, por lo que el conductor fue detenido y trasladado junto con el vehículo y el narcótico a las instalaciones de la Fiscalía Federal en Tamaulipas.

Participación de fuerzas federales

El operativo contó con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante la intervención de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes brindaron seguridad perimetral durante la revisión y traslado.

La FGR señaló que continuará con las acciones de investigación y persecución de delitos federales, además de invitar a la ciudadanía a presentar denuncias de manera presencial o anónima durante las 24 horas del día.