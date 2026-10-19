Dan 72 horas para retirar autos abandonados en Matamoros

Los avisos advierten que, de no atender el requerimiento dentro del tiempo establecido, las unidades podrían ser remolcadas y trasladadas al corralón

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Vehículos ubicados en la calle San Fernando, en la colonia Expofiesta Norte, cerca de un yunque, comenzaron a recibir notificaciones por presunto abandono, con un plazo de 72 horas para que sus propietarios los retiren de la vía pública.

Advierten sobre traslado de vehículos al corralón

Los avisos advierten que, de no atender el requerimiento dentro del tiempo establecido, las unidades podrían ser remolcadas y trasladadas al corralón, lo que representaría gastos adicionales por arrastre y resguardo, además de las posibles sanciones correspondientes.

La medida busca liberar espacios públicos ocupados por vehículos que permanecen durante periodos prolongados en las calles, una situación que puede afectar la movilidad, limitar el estacionamiento y generar problemas de imagen urbana.

El procedimiento contempla una notificación previa

En Matamoros, el procedimiento para retirar este tipo de unidades contempla una notificación previa a los propietarios y un plazo de 72 horas para atenderla. Una vez vencido ese periodo, las autoridades pueden continuar con las acciones correspondientes para retirar los automóviles que permanezcan en condiciones irregulares.

Ahora, los propietarios de las unidades notificadas en este sector deberán atender los avisos dentro del plazo establecido para evitar que sus vehículos terminen en el depósito vehicular.