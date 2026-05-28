Dan 50 años de cárcel a secuestradores en Tamaulipas

Dos hombres fueron condenados a 50 años de prisión por secuestro agravado en Burgos; además, otro sujeto fue vinculado por armas y droga en Nuevo Laredo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra César Aníbal “P” y Erick Estoardo “C”, responsables del delito de secuestro agravado cometido en el municipio de Burgos.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre el 30 y 31 de enero de 2025, cuando las víctimas fueron privadas de la libertad mientras los responsables exigían dinero en efectivo a cambio de su liberación.

La resolución judicial fue obtenida mediante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales permitieron acreditar la responsabilidad de ambos implicados en el delito.

Las autoridades destacaron que la sentencia fue resultado del trabajo coordinado entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Detienen a hombre armado tras persecución en Nuevo Laredo

En otro hecho, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo vinculación a proceso contra Moisés “N”, por su probable participación en delitos relacionados con armas de fuego, droga y posesión de vehículo robado.

Según la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos en la colonia Unión del Recuerdo, en Nuevo Laredo, cuando detectaron a un hombre armado a bordo de un vehículo.

Tras una persecución, las autoridades lograron detener al sospechoso y aseguraron dos armas de fuego, nueve cargadores, 59 cartuchos útiles, cinco paquetes con marihuana, dos chalecos tácticos, dos cascos balísticos y el vehículo con reporte de robo en el extranjero.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en Tamaulipas, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes para que un juez de Control calificara de legal la detención y dictara auto de vinculación a proceso por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cargadores y cartuchos, delitos contra la salud y posesión de vehículo robado.

La FGR recordó que toda persona se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.