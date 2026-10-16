Dan 12 años de prisión a 'La Liebre' por homicidio en Matamoros

Un tribunal de Tamaulipas sentenció a Carlos “N” por el asesinato de Guillermo Estévez, registrado en 2022 en la zona centro.

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A cuatro años del homicidio de Guillermo Estévez, ocurrido en un domicilio de la zona centro de Matamoros, Tamaulipas, Carlos “N”, conocido como “La Liebre”, fue sentenciado a 12 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) acreditara su responsabilidad en el crimen.

Los hechos se registraron el 25 de junio de 2022, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 16 y Matamoros, donde la víctima, de aproximadamente 50 años, convivía con varias personas mientras consumían bebidas alcohólicas.

Durante la reunión se produjo una discusión que derivó en una agresión con arma blanca. Guillermo Estévez recibió varias cuchilladas que le provocaron la muerte en el lugar, lo que dio inicio a las investigaciones ministeriales para esclarecer el homicidio e identificar al responsable.

Tras el desarrollo de las indagatorias y el proceso judicial, las pruebas presentadas por el Ministerio Público permitieron acreditar la participación de Carlos “N” en el asesinato, por lo que un Tribunal de Enjuiciamiento determinó imponerle una pena de 12 años de prisión.

Además de la condena, el sentenciado deberá pagar 140 mil 473 pesos por concepto de reparación del daño a favor de la víctima indirecta. También recibió una amonestación pública y tendrá suspendidos sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la pena.

La resolución pone fin al proceso judicial por el homicidio ocurrido en el primer cuadro de Matamoros.