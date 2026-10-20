Da a luz en vía pública tras quedar varada en Matamoros

Una mujer de 25 años dio a luz a su hija la madrugada del 19 de octubre en Matamoros, tras fallar la camioneta en la que viajaba

Una mujer de 25 años dio a luz a una niña durante la madrugada de este lunes 19 de octubre, luego de que la camioneta en la que se trasladaba para recibir atención médica presentara una falla mecánica en Matamoros, situación que movilizó a elementos de Tránsito y personal de emergencias.

De acuerdo con información difundida en medios locales y reportes sobre la atención del caso, los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Pedro Cárdenas y Martha R. Gómez, frente al sector de Mundo Nuevo, donde la unidad en la que viajaba la mujer quedó detenida mientras se encontraba en avanzado trabajo de parto.

Al percatarse de la situación, agentes de Tránsito y Vialidad se acercaron para auxiliar a la familia y solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Verde, debido a que la embarazada requería atención inmediata.

Según el reporte de atención, la mujer tenía 39 semanas de gestación y presentaba ocho centímetros de dilatación, por lo que el nacimiento era inminente. Finalmente, la bebé nació a las 04:50 horas del 19 de octubre, a bordo de la unidad de emergencia identificada como AG2.

Tras el nacimiento, la madre y la recién nacida recibieron atención por parte de los paramédicos y fueron trasladadas al Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo para su valoración médica. Durante el traslado, elementos de Tránsito apoyaron con la escolta de la ambulancia para facilitar su llegada al nosocomio.

Además, se informó que el comandante en turno gestionó el apoyo de una grúa sin costo para retirar la camioneta de la familia y trasladarla a su domicilio o a un taller.

El caso comenzó a circular en medios informativos y redes sociales, donde se destacó la intervención de los agentes viales y del personal de emergencias para atender el nacimiento y facilitar el traslado de ambas pacientes.

La situación puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre las corporaciones de seguridad vial y los servicios de emergencia ante situaciones en las que la atención médica no puede esperar.