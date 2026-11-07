Da a conocer PVEM 60 propuestas rumbo a las elecciones de 2027

El dirigente Manuel Muñoz Cano llamó a fortalecer la unidad partidista tras dar a conocer a los cuadros de los 43 municipios del estado.

Manuel Muñoz Cano destacó el trabajo de representantes populares y llamó a fortalecer la unidad y proponer perfiles honestos y con resultados.

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Muñoz Cano, reconoció el trabajo permanente de las y los representantes populares y afirmó que el partido cuenta con perfiles honestos y competitivos para fortalecer su propuesta electoral.

Durante un evento en el que fueron presentadas 60 personas de los 43 municipios de Tamaulipas, Muñoz Cano señaló que el partido está preparado para participar en la contienda de 2027, aunque pidió no adelantarse a las decisiones de la mesa nacional de elecciones, que se conformará con sus aliados de Morena y el Partido del Trabajo (PT).

“Somos aliados de los buenos gobiernos, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, pero nunca seremos aliados de gobiernos que le han fallado a su gente ni de aquellos vinculados con el huachicol fiscal o la delincuencia”, puntualizó.

El dirigente político recordó que en 2024 el PVEM obtuvo resultados extraordinarios junto con sus aliados y que ahora el partido cuenta con una ruta propia y con perfiles que tienen experiencia, reconocimiento y trabajo territorial.

Entre los cuadros que mencionó están Lupita Salazar, en Abasolo; Abad Smer Silva, en Aldama; Cruz Walle, en Tula, y Andrés Zorrilla, en Ciudad Madero. También hizo referencia a un perfil de apellido López, en González.

Muñoz Cano sostuvo que las personas presentadas han pasado por procesos de evaluación y consenso dentro del partido. Asimismo, convocó a la unidad y a proponer a las y los mejores perfiles, con honestidad y resultados.

“En el Partido Verde nos declaramos listos, trabajando en unidad y con una ruta definida. La Nueva Fuerza Verde seguirá caminando y escuchando a las familias de Tamaulipas para ofrecerles un cambio con honestidad”, concluyó.

De acuerdo con el partido, las 60 personas presentadas representan cuadros que podrían participar en la contienda electoral de 2027 por distintos cargos de elección popular.