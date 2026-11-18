El CUN reafirma su compromiso con la actualización académica, la vocación científica y la formación integral de sus estudiantes

Como parte de su compromiso con la formación académica de excelencia y el acercamiento de sus estudiantes a las nuevas fronteras de la ciencia, el Centro Universitario del Noreste (CUN) organizó un encuentro académico dedicado a la metagenómica clínica, considerada una de las herramientas más innovadoras para el futuro del diagnóstico médico.

En esta actividad institucional, las especialistas Francia Ávalos, maestra en Análisis Clínicos, y Sandra Luz Jiménez Quino, químico farmacéutico biólogo y maestra en Ciencias, compartieron con la comunidad estudiantil del CUN los alcances de la biología molecular y su aplicación en la detección de patologías.

Metagenómica clínica amplía las posibilidades del diagnóstico

Durante la ponencia, las investigadoras destacaron que este tipo de encuentros, promovidos por el CUN, son fundamentales para complementar la formación universitaria, ya que permiten a los estudiantes conocer técnicas de vanguardia que fortalecen su perfil profesional y los preparan para brindar un mejor servicio a la comunidad al egresar.

"Es muy importante que los chicos vayan conociendo nuevas técnicas. Actualizarse es sumamente relevante para que vean el acceso que tienen a diferentes áreas de su campo laboral y se preparen para dar un mejor servicio a la comunidad una vez egresados", señaló la maestra Francia Ávalos.

La actividad se enfocó en el papel de la biología molecular y los análisis metagenómicos aplicados a la microbiología. De acuerdo con las expertas, estas herramientas representan el siguiente paso cuando los métodos convencionales de un laboratorio clínico alcanzan sus límites, permitiendo ofrecer diagnósticos mucho más profundos y certeros.

A través de casos prácticos y experiencias propias en el área de investigación, las ponentes mostraron a los estudiantes del CUN cómo la ciencia aplicada transforma directamente la atención al paciente.

Especialistas acercan a estudiantes al trabajo científico

Además del contenido técnico, el encuentro buscó orientar a los jóvenes próximos a egresar que enfrentan la decisión entre incorporarse al campo laboral o continuar en la academia. Al respecto, Sandra Luz Jiménez Quino destacó la importancia de desmitificar el trabajo científico.

"Este tipo de pláticas les da la oportunidad de ver que la investigación no tiene por qué ser aburrida ni significa estar encerrado como una 'rata de laboratorio'. Es un campo muy interesante donde podemos investigar lo que queramos", afirmó Jiménez Quino.

Finalmente, ambas especialistas exhortaron al alumnado del CUN a aprovechar las oportunidades que la institución promueve para involucrarse en proyectos científicos y continuar su preparación académica. Subrayaron que, ante el bajo porcentaje de profesionistas con posgrado en México, es indispensable fortalecer esta área para impulsar el desarrollo nacional y aspirar a realizar investigación de primer nivel en el país.

Con este tipo de actividades, el CUN reafirma su compromiso con la actualización académica, la vocación científica y la formación integral de sus estudiantes.