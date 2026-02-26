Cultura de los therians genera inquietud en escuelas de Matamoros

La autoridad educativa reiteró que el tema será atendido mediante orientación, diálogo y seguimiento institucional, priorizando entornos seguros

La secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Chavira, informó que en Matamoros se ha detectado la presencia de jóvenes que practican conductas asociadas al fenómeno conocido como “therians”, situación que ha generado inquietud en la comunidad escolar y entre padres de familia.

La funcionaria señaló que, ante este contexto, se considera necesario impulsar campañas de concientización dirigidas a madres y padres, con el objetivo de fortalecer la supervisión y el acompañamiento en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Indicó que la coordinación entre familia y escuela es clave para atender oportunamente cambios de conducta y prevenir posibles conflictos en el entorno educativo.

En el ámbito escolar, explicó que los planteles mantienen lineamientos de convivencia y respeto dentro de las aulas, donde el personal docente delimita la dinámica académica conforme a la identidad oficial del alumnado.

Fuera del salón de clases, se privilegia un ambiente de libertad y convivencia, siempre bajo criterios institucionales que buscan preservar el orden y el bienestar colectivo.

Finalmente, la autoridad educativa reiteró que el tema será atendido mediante orientación, diálogo y seguimiento institucional, priorizando entornos seguros y una comunicación permanente entre escuelas y familias.