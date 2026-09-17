Cuestionan cercanía de pirotecnia durante Grito en Matamoros

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Manuel Perusquía Ramírez, señaló que se trató de un incidente menor

Con una asistencia aproximada de 5 mil personas en la Plaza Principal Miguel Hidalgo, se llevó a cabo la celebración del Grito de Independencia en Matamoros, donde autoridades municipales reportaron saldo blanco al término de los festejos.

Una persona resulta lesionada por pirotecnia

Sin embargo, durante la celebración se registró al menos una persona lesionada por pirotecnia, luego de que el área donde se realizaron las detonaciones se encontrara a un costado de la zona destinada para los asistentes.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Manuel Perusquía Ramírez, señaló que se trató de un incidente menor, debido a que la persona recibió atención médica de manera inmediata por parte de los cuerpos de auxilio.

El funcionario fue cuestionado sobre la cercanía de la pirotecnia con los asistentes y respondió que el área había sido delimitada y se encontraba bajo supervisión de Protección Civil.

Cuestionan cercanía de detonaciones con asistentes

Aunque la lesión fue considerada menor y no se reportaron consecuencias graves, el incidente generó cuestionamientos sobre la ubicación de la pirotecnia, debido a que las detonaciones se realizaron muy cerca de las personas que acudieron a presenciar el evento.

Las autoridades señalaron que, en términos generales, la celebración concluyó con saldo blanco y sin incidentes mayores, pese al reporte de esta persona lesionada durante los festejos.