Cuestionan a alcalde de Reynosa por 'coqueteo' con Partido Verde

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, estuvo junto a su madre, la exalcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, en una reunión con el Partido Verde, el pasado sábado

En Tamaulipas ya se registró la reacción de Morena tras la manifestación pública del alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, quien junto a su inseparable madre, la exalcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, participó el pasado sábado en una reunión con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante el evento, ambos hicieron un destape prematuro de sus aspiraciones a candidaturas en las próximas elecciones.

Este acto fue interpretado como un caso de “chapulineo” político por parte de militantes de Morena, que consideran que se trata de un rompimiento con los principios del partido.

La aparición del edil y su madre junto a miembros del PVEM se presentó como prueba para solicitar a la Comisión de Honor y Justicia de Morena a nivel nacional la revisión del caso y la determinación de posibles sanciones.

Ese mismo día, el PVEM anunció su separación electoral de Morena en Tamaulipas, asegurando que no necesitan alianzas y que competirán en solitario por el voto popular, lo que dejó en entredicho la lealtad de Peña Ortiz y su madre hacia el movimiento que los impulsó.

“Lo que acaban de hacer es una manifestación que definitivamente tiene que ser investigado por autoridad electoral, a ellos les corresponde, ese es su trabajo. Nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es trabajar por nuestra gente en territorio, es lo que siempre hemos hecho".

Esa conducta la tiene que revisar la autoridad electoral y tienen que determinar qué es exactamente lo que van a hacer. Recuerden todos que nosotros tenemos una Comisión Nacional de Honor y Justicia y es a la que le corresponde decidir cuál es el destino de los militantes de Morena", declaró María Guadalupe Gómez Núñez, presidenta de Morena en Tamaulipas.