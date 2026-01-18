Cuándo son las inscripciones definitivas en escuelas públicas

Esto para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria con el objetivo de asegurar un lugar a niñas, niños y adolescentes para el próximo ciclo escolar

La Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que del 3 al 13 de febrero de 2026 se llevará a cabo el periodo de inscripciones definitivas para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en escuelas públicas del estado, con el objetivo de asegurar un lugar a niñas, niños y adolescentes para el próximo ciclo escolar.

¿Quiénes deben inscribirse a Preescolar y Primaria?

De acuerdo con la dependencia estatal, deberán ingresar a Preescolar las niñas y niños que cumplan 3, 4 o 5 años de edad durante 2026. En el caso de Primaria, deberán ser inscritos al primer grado quienes cumplan 6 años en el transcurso del mismo año.

Registro a Secundaria para egresados de Primaria

Asimismo, la Secretaría de Educación precisó que los estudiantes que concluyan la primaria en 2026 deberán ser registrados en el primer grado de Secundaria, a fin de dar continuidad a su formación académica.

Opciones para realizar el trámite

Las autoridades educativas exhortaron a madres, padres y tutores a acudir a la escuela más cercana a su domicilio para realizar el trámite correspondiente, o bien consultar la información detallada y los requisitos en los portales oficiales:

Secretaría de Educación de Tamaulipas

SIIE Tamaulipas

Llamado a respetar las fechas establecidas

Finalmente, el secretario de Educación en Tamaulipas reiteró el llamado a no dejar pasar las fechas establecidas, ya que este proceso es fundamental para la adecuada planeación del próximo ciclo escolar en la entidad.