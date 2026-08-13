¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en Tamaulipas?

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó las fechas del próximo ciclo escolar para las escuelas de Educación Básica

El próximo ciclo escolar ya tiene fechas definidas para las escuelas de Educación Básica en Tamaulipas. La Secretaría de Educación estatal confirmó que se cumplirá con el calendario de 185 días de clases establecido por la Ley General de Educación.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, informó que las actividades correspondientes al ciclo escolar 2026-2027 comenzarán el 31 de agosto de 2026 y concluirán el 6 de julio de 2027.

El calendario contempla a los niveles de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria.

Aunque el calendario nacional contempla el cierre del ciclo escolar para el 9 de julio de 2027, Tamaulipas realizará nuevamente una modificación para finalizar las actividades tres días antes.

La Secretaría de Educación estatal señaló que esta adecuación se ha aplicado durante los últimos años y permitirá mantener el cumplimiento de los 185 días de clases previstos para Educación Básica.

Educación Normal tendrá 190 días de actividades

Para las instituciones de Educación Normal, el calendario será diferente. En este caso, Tamaulipas aplicará las mismas fechas establecidas a nivel federal.

Las actividades comenzarán también el 31 de agosto de 2026, pero concluirán hasta el 13 de julio de 2027. Con ello se cubrirán los 190 días establecidos para este nivel educativo.

¿Qué contempla el calendario escolar?

Los documentos oficiales establecen las fechas de las jornadas escolares, periodos vacacionales y sesiones del Consejo Técnico Escolar, además de los días en que se suspenderán labores por diferentes motivos.

La autoridad educativa destacó que conocer con anticipación estas fechas permite a docentes, estudiantes y familias organizar sus actividades escolares, laborales, administrativas y personales.

Los calendarios correspondientes a Educación Básica y Educación Normal ya se encuentran disponibles para consulta y descarga gratuita a través de la página de la Secretaría de Educación Pública.