CTM regional ve complicado panorama para Morena y PAN en Monclova

El dirigente sindical sostuvo que la situación del PAN es todavía más complicada debido a la división interna que observa dentro del partido

Javier Hernández del Ángel, secretario general de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Centro de Coahuila de la CTM, consideró que la próxima contienda por la Presidencia Municipal de Monclova tendrá un escenario complicado para Morena y el PAN. El dirigente transportista señaló que ninguno de los dos partidos muestra actualmente condiciones plenamente definidas para enfrentar el siguiente proceso electoral.

Hernández del Ángel indicó que en Morena comienzan a mencionarse posibles aspirantes, aunque hasta ahora son pocos los perfiles que han expresado públicamente su intención de buscar la candidatura. Entre los nombres que identificó se encuentra Pepe Erives, quien, según señaló, ya ha manifestado abiertamente su interés por participar en la contienda municipal.

El dirigente sindical sostuvo que la situación del PAN es todavía más complicada debido a la división interna que observa dentro del partido. Afirmó que Acción Nacional necesita recuperar su identidad partidista y postular a una persona que tenga una trayectoria reconocida dentro de sus filas.

PAN busca recuperar terreno político en Monclova

Hernández del Ángel consideró que el PAN cuenta con militantes que podrían competir por la Alcaldía de Monclova. Sin embargo, señaló que el partido tendría primero que superar sus diferencias internas para construir una candidatura competitiva y presentar una propuesta capaz de recuperar la confianza de los electores.

El entrevistado cuestionó que personas sin una trayectoria prolongada dentro de Acción Nacional puedan convertirse de manera repentina en candidatos. Por ello, planteó que el partido debería considerar principalmente a quienes han participado durante años en su estructura y mantienen una identificación con sus principios.

Respecto a Morena, Hernández del Ángel extendió sus críticas al ámbito nacional y expresó desacuerdo con el rumbo que atribuye al Gobierno Federal. Desde su perspectiva, algunas de las decisiones políticas adoptadas durante los últimos años representan un acercamiento hacia posiciones ideológicas que considera relacionadas con el comunismo.

Para respaldar su postura, hizo referencia a personajes históricos vinculados con el Partido Comunista Mexicano. Entre ellos mencionó a Valentín Campa, Demetrio Vallejo y Heberto Castillo, además de referirse a la influencia que, según su interpretación, tuvieron aquellas corrientes políticas en generaciones posteriores.



El dirigente transportista afirmó que actualmente existen familiares de antiguos integrantes o simpatizantes de esas corrientes que ocupan espacios dentro de instituciones públicas. Su planteamiento forma parte de su interpretación personal sobre la evolución de la izquierda mexicana y su presencia dentro de la política nacional.

Hernández del Ángel cuestiona futuro electoral de Morena

Hernández del Ángel también puso en duda que Morena pueda mantener en el futuro el mismo nivel de respaldo ciudadano que ha conseguido durante los últimos años. Consideró que los conflictos políticos y las diferencias internas pueden convertirse en factores que afecten la fortaleza electoral del partido.

El secretario general de la Federación de Trabajadores del Transporte reconoció los beneficios económicos destinados a los adultos mayores durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sostuvo que la entrega de estos apoyos no debe utilizarse para influir en la decisión política de quienes reciben las pensiones.

Señaló que los apoyos para adultos mayores cuentan con respaldo constitucional y, por esa razón, consideró que los beneficiarios deben distinguir entre el derecho a recibirlos y su decisión al momento de acudir a las urnas.

Sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, Hernández del Ángel afirmó que enfrenta un escenario político complejo tanto por factores internos como por la relación de México con Estados Unidos. También expresó su percepción de que el gobierno estadounidense no permitiría que México avanzara hacia un modelo comunista.

El dirigente de la CTM sostuvo que todavía falta tiempo para conocer cómo quedará configurada la contienda por la Presidencia Municipal de Monclova. Consideró que los partidos tendrán que definir perfiles con capacidad para convencer a los ciudadanos y responder a las condiciones políticas que prevalezcan al momento de la elección.

Hernández del Ángel insistió particularmente en la necesidad de que el PAN fortalezca su estructura y recupere una identidad partidista clara. A su consideración, la selección de un candidato con trayectoria dentro de Acción Nacional sería fundamental para que el partido pueda competir nuevamente por la Alcaldía de Monclova.