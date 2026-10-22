CTM prevé hasta mil 800 empleos por viaducto Tampico–Altamira

La infraestructura contará con dos carriles por sentido y acotamientos exteriores, con un ancho total de 19 metros, sostenidos por 88 apoyos y 89 claro

Hasta mil 800 empleos podrían generarse con la construcción del viaducto elevado Tampico–Altamira, conocido como el segundo piso de la Avenida de la Industria, proyecto que está por iniciar luego de la firma del contrato colectivo de trabajo entre la empresa constructora HYCSA y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de la zona sur.

Jaime García Contreras, dirigente de la central obrera en la región, informó que la empresa notificó un cambio en la fecha de arranque de los trabajos, pues aunque inicialmente se contemplaba comenzar la próxima semana, finalmente se les indicó que las labores iniciarían este jueves.

Viaducto contempla inversión superior a 6 mil millones de pesos

El proyecto contempla una inversión superior a los 6 mil millones de pesos y un tramo elevado de 4.58 kilómetros, desde el kilómetro 11+366 de la carretera México-80, Tampico-Mante, hasta el kilómetro 15+949 de la Avenida de la Industria.

La infraestructura contará con dos carriles por sentido y acotamientos exteriores, con un ancho total de 19 metros, sostenidos por 88 apoyos y 89 claros.

De acuerdo con las estimaciones del proyecto, la obra tendrá un periodo de ejecución de entre 20 y 21 meses, con una conclusión prevista para finales de 2027 o principios de 2028. Su objetivo es agilizar la circulación de aproximadamente 26 mil vehículos diarios, reducir los tiempos de traslado y mejorar la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del sur de Tamaulipas.

CTM prevé contratación de fierreros y carpinteros

García Contreras explicó que durante la construcción se requerirá mano de obra de distintos oficios, particularmente fierreros y carpinteros, quienes tendrán participación en las primeras etapas.

Aunque las estimaciones generales del proyecto contemplan alrededor de 500 empleos directos, el dirigente sindical señaló que la contratación podría alcanzar entre mil 600 y mil 800 trabajadores, de acuerdo con las previsiones que les fueron comunicadas.

El representante obrero consideró que la obra también impulsará la economía regional mediante la demanda de bienes y servicios durante su desarrollo. Por ello, convocó a las personas que actualmente se encuentran desempleadas a acercarse a la federación de la CTM para conocer las oportunidades de contratación conforme avancen los trabajos.