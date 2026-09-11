CSP presenta avances en Tamaulipas durante su segundo informe

Sheinbaum Pardo reafirmó que la política de austeridad garantiza que los apoyos sociales continúen llegando a quienes más lo necesitan

En el marco de su segundo informe de gobierno titulado “Honestidad y Resultados”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un evento en el Polyforum de Victoria donde destacó la inversión histórica y el fortalecimiento de los programas sociales y de infraestructura que están transformando a Tamaulipas.

Durante el evento realizado en el Polyforum Victoria, la mandataria federal estuvo acompañada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Añaya, funcionarios del gabinete federal y de la administración estatal, además de senadores, diputados federales y locales, presidentas y presidentes municipales, así como representantes de las cámaras y de la sociedad civil, en donde resaltó la prioridad a los Programas de Bienestar.

Sheinbaum Pardo reafirmó que la política de austeridad garantiza que los apoyos sociales continúen llegando a quienes más lo necesitan, asegurando que el presupuesto destinado a pensiones aumentará por encima de la inflación.

Los principales avances en materia social incluyen:

Pensión para Adultos Mayores : 418,112 beneficiarios reciben 6,400 pesos bimestrales.

: 418,112 beneficiarios reciben 6,400 pesos bimestrales. Personas con Discapacidad : 46,626 beneficiarios con un apoyo de 3,300 pesos bimestrales (inversión compartida al 50% entre estado y federación).

: 46,626 beneficiarios con un apoyo de 3,300 pesos bimestrales (inversión compartida al 50% entre estado y federación). Jóvenes Construyendo el Futuro : 20,783 jóvenes reciben un apoyo de 9,582 pesos mensuales para su capacitación laboral.

: 20,783 jóvenes reciben un apoyo de 9,582 pesos mensuales para su capacitación laboral. Becas Benito Juárez (Preparatoria): 103,332 estudiantes beneficiados con 1,900 pesos bimestrales.

(Preparatoria): 103,332 estudiantes beneficiados con 1,900 pesos bimestrales. Sembrando Vida: 3,546 beneficiarios reciben un apoyo mensual de 6,450 pesos.

Proyectos de Infraestructura y Conectividad

Sheinbaum Pardo destacó obras de gran calado que potenciarán la competitividad del estado:

Tren de pasajero s: La ruta Ciudad de México-Nuevo Laredo (tramo Saltillo-Nuevo Laredo) registra un avance del 5%, con una inversión de 109,178 millones de pesos.

s: La ruta Ciudad de México-Nuevo Laredo (tramo Saltillo-Nuevo Laredo) registra un avance del 5%, con una inversión de 109,178 millones de pesos. Infraestructura Fronteriza : En octubre iniciará la construcción del nuevo puente internacional en Nuevo Laredo (3.8 km), además de la ampliación del puente ferroviario Patrick J. Ottensmeyer.

: En octubre iniciará la construcción del nuevo puente internacional en Nuevo Laredo (3.8 km), además de la ampliación del puente ferroviario Patrick J. Ottensmeyer. Carreteras y Puertos: Se trabaja en el nuevo Corredor del Golfo (Norte-Nuevo Laredo-Tampico) y la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tampico. Asimismo, se avanza en la modernización del Puerto de Altamira.

Sector Agrícola y Vivienda: Destaca la tecnificación de los distritos de riego “Bajo Río San Juan” y “Bajo Río Bravo”, además de la construcción de 83,183 viviendas, de las cuales 34,000 corresponden al programa de vivienda del bienestar.

Salud y Desarrollo Regional

En el ámbito de la salud y energía, la presidenta informó sobre la consolidación de nuevos hospitales, como el de Ciudad Madero y la sustitución del Hospital General de Tampico. También resaltó la planta de ciclo combinado de la CFE en Altamira y la rehabilitación de la refinería Francisco I. Madero.

Finalmente, anunció la creación de un nuevo programa para la construcción de 430 consultorios del IMSS dentro de los centros de salud municipales.

Al cerrar su mensaje, la presidenta tuvo un gesto de reconocimiento hacia el mandatario estatal: