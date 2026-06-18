VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Cruza caravana de más de 400 vehículos por Nuevo Laredo

Por: Martha Cázares

17 Junio 2026, 07:49

Compartir
WhatsApp

Los connacionales residentes en EUA forman parte del grupo Migrantes Unidos, que cada año en esta temporada visitan a sus familias en el interior de México

Cruza caravana de más de 400 vehículos por Nuevo Laredo

Este martes cruzó por Nuevo Laredo una caravana de 402 vehículos de paisanos, que fueron recibidos por personal del Instituto Nacional de Migración y observadores paisanos en el puente internacional dos “Juárez-Lincoln”.

Los connacionales residentes en Estados Unidos forman parte del grupo Migrantes Unidos, que cada año en esta temporada visitan a sus familias en el interior de México, y pasan por esta frontera para continuar su viaje hacia su destino, principalmente Guanajuato.

Desde las 4:00 de la madrugada y hasta las 8:55 de la mañana, los observadores ondearon banderas nacionales en el lado mexicano del Puente 2, para darles la bienvenida.

Al llegar a Nuevo Laredo, la caravana fue custodiada por la Guardia Estatal a fin de garantizar la seguridad de las familias.

El operativo Heroínas y Héroes Paisanos inició el nueve de junio y concluirá el nueve de agosto.

Comentarios