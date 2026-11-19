La intención es que quienes atraviesan por alguna necesidad puedan encontrar ropa abrigadora para ellos o sus familiares

Ante las bajas temperaturas que se registran en Matamoros por la llegada de los frentes fríos, la Cruz Verde comenzó una campaña de donación gratuita de suéteres, sudaderas y otras prendas de abrigo para apoyar a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para protegerse del frío.

La ropa se encuentra disponible en las instalaciones de la corporación, donde las personas interesadas pueden acudir, revisar las prendas y llevarse las que necesiten sin tener que pagar por ellas. La intención es que quienes atraviesan por alguna necesidad puedan encontrar ropa abrigadora para ellos o sus familiares.

Vladimir Rivera Pineda, técnico en urgencias médicas básicas y operador de vehículos de emergencia de la Cruz Verde, explicó que esta iniciativa comenzó con una cantidad pequeña de prendas, pero existe la intención de ampliar el apoyo conforme se vaya agotando la ropa y se sumen más donaciones.

Ofrecen prendas para hombres, mujeres y niños

Entre las prendas disponibles hay suéteres y sudaderas de diferentes tallas para hombres, mujeres y niños, con la finalidad de que también puedan beneficiarse menores de edad que necesitan ropa abrigadora para acudir a la escuela durante las mañanas de bajas temperaturas.

El entrevistado señaló que la respuesta de la ciudadanía será importante para determinar la continuidad de esta actividad, pues aunque existe conocimiento de las necesidades que enfrentan algunas familias, buscan que la ropa disponible realmente llegue a quienes más la requieren.

Invitan a donar ropa de abrigo en buen estado

Asimismo, hizo un llamado a la población que tenga prendas en buen estado y desee apoyar a otras personas a llevarlas directamente a las instalaciones de la Cruz Verde, donde serán colocadas a disposición de quienes las necesiten, sin que la corporación se quede con ellas.

La donación está abierta a cualquier persona que requiera ropa para protegerse del frío, por lo que no es necesario realizar ningún trámite ni cubrir algún costo para llevarse las prendas disponibles.