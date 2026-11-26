Hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar con donaciones de ropa abrigadora, cobijas y otros artículos de primera necesidad

Ante el descenso de las temperaturas, Cruz Verde puso en marcha recorridos nocturnos para identificar y brindar apoyo a personas en situación de calle, principalmente aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, con la posibilidad de trasladarlas a refugios temporales habilitados en Matamoros.

Nayeli Canales, presidenta de Cruz Verde, informó que durante el primer operativo participaron dos unidades y siete elementos, quienes recorrieron entre 12 y 15 sectores de la ciudad. Posteriormente, durante la madrugada, se realizó un segundo recorrido en ocho sectores adicionales, donde localizaron a 11 personas, de las cuales cuatro aceptaron recibir apoyo y ser trasladadas a un refugio.

¿Dónde están los refugios temporales en Matamoros?

Explicó que uno de los espacios habilitados para resguardar a estas personas es la Casa Fuente de Vida, ubicada sobre Sendero Nacional, además de las instalaciones de Cruz Verde, donde se acondicionó un área con capacidad aproximada para nueve personas, principalmente adultos mayores y familias con niños pequeños.

Canales señaló que durante los recorridos también se proporcionó atención médica, medicamentos, ropa seca, calcetines, cobijas y sábanas térmicas, estas últimas diseñadas para conservar la temperatura corporal y evitar que la humedad y las bajas temperaturas representen un riesgo para la salud.

Cruz Verde solicita donaciones de ropa y cobijas

Agregó que Cruz Verde mantiene preparativos para continuar con los operativos si las condiciones climatológicas empeoran, con la entrega de bebidas calientes, pan, galletas y prendas abrigadoras, además de ofrecer traslado a quienes acepten permanecer en alguno de los refugios.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar con donaciones de ropa abrigadora, cobijas y otros artículos de primera necesidad, las cuales pueden entregarse directamente en las instalaciones de Cruz Verde, que permanecen abiertas las 24 horas.