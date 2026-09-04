Cruz Roja señala repunte de casos de COVID-19 en Matamoros

La Cruz Roja ha realizado el traslado de aproximadamente cinco personas con síntomas, además que algunos elementos de la institución han resultado positivos

La Cruz Roja Delegación Matamoros reportó un repunte en los casos de COVID-19, por lo que llamó a la población a no confundir los síntomas con una gripe común y acudir a un centro de salud para realizarse las pruebas correspondientes.

Francisco Ponce, coordinador de Socorros de la institución, señaló que el virus continúa presente en Matamoros y que en las últimas semanas han atendido y trasladado a personas con sintomatología relacionada con la enfermedad.

Detalló que la Cruz Roja ha realizado el traslado de aproximadamente cuatro o cinco personas con síntomas, además de que algunos elementos de la propia institución han resultado positivos tras realizarse las pruebas.

Ponce también informó que se han trasladado dos personas con neumonías atípicas, casos en los que se buscaba descartar que se tratara de COVID-19. Uno de estos pacientes era de origen estadounidense y posteriormente regresó a su país.

El coordinador de Socorros explicó que el incremento de casos también podría estar relacionado con la movilidad entre Matamoros y Brownsville, donde, de acuerdo con lo señalado, se ha registrado un repunte importante de la enfermedad.

Ante esta situación, recomendó a la población no asumir que los síntomas corresponden únicamente a una gripe, ya que pueden tratarse de COVID-19 o influenza, por lo que consideró importante realizarse una prueba para determinar el origen de la enfermedad.

Finalmente, Ponce destacó la importancia de mantener las medidas de prevención y prestar especial atención a personas adultas mayores, debido a que pueden presentar complicaciones mayores ante una infección.