Cruz Roja Reynosa realizará brigada médica de salud visual

La Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, lanzó una invitación a la ciudadanía para participar en una brigada médica enfocada en la salud visual, que se llevará a cabo este martes 21 de octubre, en las instalaciones ubicadas sobre el bulevar Morelos, en un horario de nueve de la mañana a doce del mediodía.

Durante la jornada se ofrecerán consultas y valoraciones médicas a bajo costo, con la participación de especialistas en el área de la vista, con el propósito de acercar servicios médicos de calidad a la población y facilitar el acceso a la atención preventiva.

El vocero de la institución, Julián Barajas, explicó que esta brigada forma parte de los programas de apoyo que la Cruz Roja impulsa para beneficiar a los sectores más vulnerables.

“Vamos a estar de nueve de la mañana a 12 del mediodía; invitamos a todas las personas que quieran realizarse un estudio o una valoración por personal médico especialista en el área de la vista. Estaremos dando este tipo de consultas a bajo costo y también atención para aquellas personas que sufren de cataratas”, señaló.

Esta acción se realiza en colaboración con el Hospital La Carlota, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, institución que mantiene un convenio con la Cruz Roja para llevar a cabo brigadas médicas y tratamientos especializados en distintos municipios del norte del país.

Barajas añadió que se está gestionando un nuevo acuerdo de cooperación que permitirá realizar cirugías de cataratas de manera gratuita a una o dos personas que lo necesiten, como parte del compromiso social de ambas instituciones.

“Esto es gracias al hospital La Carlota, que viene y hace este convenio con Cruz Roja. Por ahí se está logrando otro convenio más para que se pueda realizar de forma gratuita la cirugía de cataratas a una o dos personas”, explicó el vocero.

Finalmente, la Cruz Roja Reynosa reiteró su invitación a toda la comunidad para acudir y aprovechar esta oportunidad de atención médica especializada, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la población.