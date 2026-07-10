Cruz Roja reforzará vigilancia durante vacaciones en Matamoros

El presidente de la Cruz Roja delegación Matamoros, Mario Ramírez, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones ante el próximo periodo vacacional de verano, destacando la importancia de la prevención tanto en carretera como en destinos turísticos como la Playa Bagdad.

Recomiendan prevenir accidentes durante las vacaciones

Señaló que, para quienes planean salir de viaje, es fundamental revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos, conducir con responsabilidad y utilizar siempre el cinturón de seguridad, con el fin de reducir riesgos de accidentes.

En el caso de quienes visiten la playa, recomendó mantenerse atentos a las condiciones del mar, particularmente al comportamiento de la marea, además de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y cuerpos de auxilio.

Cruz Roja reforzará vigilancia con operativo especial

Mario Ramírez informó que a partir del 15 de julio se pondrá en marcha un operativo conjunto en coordinación con la Secretaría de Marina, que contará con rescatistas en la zona de playa para atender cualquier emergencia.

Destacó que durante esta temporada trabajarán de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y distintos cuerpos de auxilio, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Indicó que la Cruz Roja contará con presencia estratégica en distintos puntos, incluyendo su base, la Playa Bagdad y diversas áreas de la ciudad. Para ello, se dispone de alrededor de 30 elementos activos, además de un grupo superior a 50 voluntarios que se sumarán a las labores durante este periodo vacacional.