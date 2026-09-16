Cruz Roja pide extremar precauciones durante festejos patrios

Mildred López Martínez, paramédico de la Cruz Roja, insistió en la importancia de mantener estas medidas de prevención durante las celebraciones

Ante la continuidad de los festejos de Independencia durante el resto de la semana, la Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, hizo un llamado a la población para extremar precauciones y evitar accidentes durante las celebraciones.

Mildred López Martínez, encargada de Paramédicos de la Cruz Roja Reynosa, recomendó evitar el consumo de alcohol cuando se vaya a conducir y, especialmente, cuando se viaja acompañado de menores, quienes deben mantenerse bajo vigilancia para prevenir cualquier situación de riesgo.

También pidió a las familias evitar manipular o mantener pirotecnia en las manos, tanto en adultos como en niños, debido a que una reacción inesperada puede provocar quemaduras y otras lesiones. Señaló que ya se han atendido algunas situaciones de emergencia relacionadas con los festejos.

Como parte de las medidas preventivas, recomendó mantenerse bien hidratados y recordó que, ante cualquier emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del número 911, para que los cuerpos de auxilio acudan oportunamente.

Mildred López Martínez, paramédico de la Cruz Roja, insistió en la importancia de mantener estas medidas de prevención durante las celebraciones.

“Se recomienda no tomar mientras manejan. No tomen cuando traigan niños con ustedes, no hay que descuidarlos. Igualmente, de llegar a suceder, saben que pueden llamar al 911 y nosotros acudimos. Igualmente, no tocar o no tener pirotecnia en sus manos. Hay muchos accidentes con la pirotecnia, porque hace efecto y reacciona en manos de adultos o niños. Igualmente, les podemos recomendar estar hidratados”, señaló.

La Cruz Roja Reynosa mantiene el llamado a las familias para disfrutar de los festejos patrios con responsabilidad, tomando las medidas necesarias para reducir riesgos y evitar que una celebración termine en una situación de emergencia.