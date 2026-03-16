Cruz Roja Matamoros opera pese a cierre de delegaciones

Señalaron que el personal operativo, médico y voluntario sigue desempeñando su labor humanitaria con responsabilidad y compromiso

Luego de que la Cruz Roja Mexicana informara sobre el cierre de operaciones en algunas delegaciones del estado, entre ellas las de Ciudad Victoria y Tampico, la Cruz Roja Mexicana Delegación Matamoros aclaró que en esta ciudad la institución continúa trabajando con total normalidad.

Desempeñan su labor humanitaria con responsabilidad y compromiso

A través de un comunicado dirigido a medios de comunicación y a la ciudadanía, la delegación informó que sus servicios se mantienen activos y en proceso de fortalecimiento para seguir atendiendo a la comunidad de Heroica Matamoros.

Señalaron que el personal operativo, médico y voluntario sigue desempeñando su labor humanitaria con responsabilidad y compromiso.

La institución destacó que su misión es continuar brindando atención en emergencias, salvar vidas y mantenerse cercana a la ciudadanía. Además, reafirmaron su intención de seguir consolidándose como una organización sólida y confiable al servicio de la población.

Finalmente, el presidente del consejo de la delegación, Mario Ramírez, agradeció la confianza de voluntarios, damas voluntarias, socorristas, personal médico, empresarios y ciudadanos que respaldan el trabajo de la institución, asegurando que la Cruz Roja en Matamoros sigue adelante con trabajo, orden y vocación de servicio.