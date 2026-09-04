Cruz Roja Matamoros celebrará carrera a beneficio

Para esta primera edición se contemplaron 750 folios para adultos y 100 para niños, los cuales se agotaron aproximadamente diez días antes del evento

La Cruz Roja Delegación Matamoros realizará este domingo 6 de septiembre su primera carrera 5K, evento que reunirá alrededor de 850 participantes entre adultos y niños y que busca promover el deporte, además de recaudar recursos para fortalecer a la institución.

Mario Ramírez, presidente de la Cruz Roja Delegación Matamoros, informó que la carrera lleva como lema “Tus pasos salvan vidas”, destacando que cada participante que adquirió un folio no solamente se sumó a una actividad deportiva, sino que también contribuyó a generar recursos en beneficio de la comunidad.

Para esta primera edición se contemplaron 750 folios para adultos y 100 para niños, los cuales se agotaron aproximadamente diez días antes del evento.

Ramírez explicó que los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer los servicios de la Cruz Roja y avanzar en proyectos que permitan llevar a la institución a otro nivel, entre ellos la posibilidad de contar en el futuro con un hospital en el norte de Matamoros, donde se puedan ofrecer servicios médicos a precios más accesibles para la población.

La carrera iniciará a las 7:00 de la mañana, con salida desde las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas cerca del Lago y frente al Faro. El presidente de la institución destacó que también se busca que el evento sea una actividad familiar y una celebración para la comunidad.

Con esta primera carrera 5K, la Cruz Roja Matamoros busca combinar la promoción de la actividad física con la recaudación de fondos para continuar fortaleciendo la atención que brinda a la población.