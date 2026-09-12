Cruz Roja invierte recursos de colecta y 5K a obra hospitalario

Junto con lo obtenido en la primera carrera 5K, los recursos se destinan a remodelaciones, pintura, adecuación de áreas y compra de equipo especializado

La Cruz Roja de Matamoros superó la meta establecida para este año al lograr una recaudación 25 por ciento mayor a la obtenida durante el año pasado, recursos que serán destinados, junto con lo recaudado en la primera carrera 5K, a fortalecer sus instalaciones.

Mario Ramírez, titular de la Cruz Roja en Matamoros, explicó que actualmente se realizan trabajos de remodelación, pintura y adecuación de diferentes áreas, además de la adquisición de equipo especializado.

Señaló que tanto los recursos de la colecta como los obtenidos mediante la primera carrera 5K permitirán continuar con este proyecto, cuyo objetivo es que las instalaciones puedan contar con un área con funciones hospitalarias.

El titular de la Cruz Roja indicó que los trabajos avanzan con la intención de que esta nueva área pueda quedar concluida e inaugurarse antes de que termine el año.

Agregó que en los próximos meses se estarán dando a conocer los avances y posteriormente se realizará la invitación a la ciudadanía para la inauguración.