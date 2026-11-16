Se aproximan temporadas difíciles para quienes padecen ansiedad, depresión, con cuadros críticos, por la temporada decembrina

La institución atiende actualmente entre dos y tres casos por semana, una cifra que contrasta con el registro de hace dos años, cuando ocurría un reporte cada dos o tres semanas.

Se aproximan temporadas difíciles para quienes padecen ansiedad, depresión, con cuadros críticos, por la temporada decembrina, generalmente acarrea un peor panorama para quienes se sienten solos o atraviesan por estas dificultades.

Reportan aumento en consultas por ansiedad y depresión

Antonio Sánchez Hernández, coordinador de socorristas de la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Madero, dijo que el centro de Salud de Ciudad Madero también confirmó un repunte de entre el 30 % y el 50 % en las consultas por ansiedad y depresión durante noviembre y diciembre.

La Cruz Roja maderense recomendó poner atención a cambios repentinos de conducta, aislamiento social o expresiones constantes de desesperanza.