Cruz Roja de Ciudad Madero enfrenta déficit en su operación

Saldívar Balboa hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las actividades de recaudación y respaldar a una institución que diariamente brinda atención

La Cruz Roja de Ciudad Madero enfrenta gastos operativos mensuales de hasta $250 mil pesos, mientras que la colecta pública apenas ha colectado un 20 por ciento de esa suma.

La institución impulsa diversas estrategias de recaudación

Para garantizar la operación y mantener ambulancias activas, la institución impulsa una estrategia que incluye carreras, boteos y loterías.

Jorge Luis Saldívar Balboa, integrante del Consejo de Administración de la benemérita institución destacó que la delegación sigue operando gracias al compromiso de su personal voluntario, que representa alrededor del 90 por ciento de los más de 110 colaboradores con los que cuenta actualmente.

Hacen un llamado a la ciudadanía para respaldar a la institución

Saldívar Balboa hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las actividades de recaudación y respaldar a una institución que diariamente brinda atención prehospitalaria y servicios.