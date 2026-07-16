Cruz Roja atiende hasta seis casos diarios de golpe de calor

La mayoría de los casos corresponde a personas que permanecieron expuestas al sol durante periodos prolongados, slo que les provocó deshidratación y debilidad

Entre cinco y seis casos diarios de golpe de calor atiende la Cruz Roja Delegación Matamoros debido a las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad, las cuales superan los 40 grados centígrados, informó su director, Mario Ramírez.

El titular de la institución señaló que, aunque se ha registrado un incremento en este tipo de atenciones, ninguno de los pacientes ha presentado complicaciones graves, ya que todos han recibido atención oportuna en las instalaciones de la benemérita institución.

Mario Ramírez explicó que la mayoría de los casos corresponde a personas que permanecieron expuestas al sol durante periodos prolongados, situación que les provoca síntomas como mareo, deshidratación y debilidad.

Indicó que, gracias a la atención inmediata que reciben, los pacientes logran estabilizarse sin mayores complicaciones.

El director de la Cruz Roja hizo un llamado a la población para tomar precauciones durante la temporada de calor, especialmente en las horas de mayor radiación solar.

Asimismo, destacó que las personas que se encuentren en las inmediaciones de la institución, particularmente en el área conocida como el “Laguito”, pueden acudir a las instalaciones si presentan algún malestar provocado por las altas temperaturas.

“Pueden acercarse, descansar en un área con aire acondicionado y recibir atención por parte de nuestros paramédicos, para evitar que su condición se agrave”.

Finalmente, reiteró la importancia de mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y buscar atención médica ante cualquier síntoma relacionado con un golpe de calor.