Cruz Roja afirma que el alcohol desata accidentes en Matamoros

El socorrista señaló que tan solo durante el pasado fin de semana se atendieron 32 percances viales, algunos de ellos con consecuencias fatales

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En las últimas tres semanas se ha registrado un incremento considerable en los accidentes automovilísticos en la ciudad, muchos de ellos relacionados con el consumo de alcohol, informó Paco Ponce, coordinador de Socorros de la Cruz Roja, delegación Matamoros.

El socorrista señaló que tan solo durante el pasado fin de semana se atendieron 32 percances viales, algunos de ellos con consecuencias fatales, lo que refleja la gravedad de la situación que se vive actualmente en el municipio.

Explicó que conducir bajo los efectos del alcohol afecta directamente el sistema nervioso central, reduciendo la capacidad de reacción de los automovilistas y aumentando el riesgo de provocar choques. Además, lamentó que en varios casos los responsables optan por huir del lugar, mientras que otros permanecen debido a su estado inconveniente.

Ponce destacó que entre las víctimas hay personas jóvenes e inocentes que pierden la vida por la irresponsabilidad de quienes deciden manejar tras ingerir bebidas alcohólicas. Asimismo, indicó que también se han registrado múltiples lesionados, algunos con heridas incapacitantes que requieren meses de recuperación y procesos de rehabilitación.

Falta de cultura vial como factor determinante en accidentes

Agregó que la falta de cultura vial sigue siendo un factor determinante, ya que, además de los conductores, motociclistas circulan sin casco ni equipo de protección, lo que agrava las lesiones en caso de accidente.

Ante este panorama, hizo un llamado urgente a la población a tomar conciencia y asumir la responsabilidad al conducir, evitando combinar el alcohol con el volante y respetando las medidas de seguridad.

Finalmente, señaló que es necesario fortalecer las leyes y sanciones contra quienes provocan accidentes en estado de ebriedad, además de reforzar operativos como los filtros antialcohol, con el objetivo de reducir los percances y evitar más pérdidas humanas en Matamoros.