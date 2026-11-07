El diseño de la cruz gamada en el pasillo central representa la piedra angular y el mensaje evangélico hacia los cuatro puntos cardinales.

En el corazón de Tampico se levanta la Catedral de la Inmaculada Concepción, un templo cuya historia está unida al renacimiento del puerto.

Su construcción original comenzó en 1841, pero tras colapsos y remodelaciones, la estructura barroca y neoclásica que conocemos hoy tomó forma a fines del siglo XIX y principios del XX, impulsada por el auge petrolero y la generosidad de magnates como Edward L. Doheny.

Sin embargo, al caminar por su nave central, un detalle en el piso de mosaico de granito detiene a más de un visitante: un patrón repetido que muchos confunden a primera vista con la cruz nazi.

La realidad es opuesta. El piso fue colocado entre 1926 y 1931, impulsado por el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón. En esa época, el nazismo ni siquiera existía como movimiento político global. Lo que plasma el pasillo de la catedral es la svástica sagrada, un símbolo milenario originario del sánscrito (svastika), que significa "bienestar", "buena suerte" y "constante movimiento de la vida".

En la tradición judeocristiana primitiva y el arte románico, esta forma geométrica representaba la cruz gamada (formada por cuatro letras griegas gamma), símbolo de Cristo como piedra angular y de los cuatro evangelistas esparciendo el evangelio a los cuatro puntos cardinales.

A diferencia de la hakenkreuz adoptada años después por el régimen alemán —rotada a 45 grados y cargada de odio—, los mosaicos de la Catedral de Tampico reposan de manera horizontal en su concepción pacífica original.

No hay enigmas bélicos ni ideologías oscuras en el puerto: solo la huella de un tiempo donde el arte sacro utilizaba milenarios signos de bendición y vida para guiar los pasos de los fieles hacia el altar.