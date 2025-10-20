Cruz de la Esperanza en Tula; nuevo ícono turístico

El objetivo principal de esta escultura eclesiástica es promover el turismo religioso y cultural de la región tamaulipeca

La Cruz de la Esperanza, ubicada en el Cerro de la Cruz en Tula, Tamaulipas, es considerada la Cruz más grande de todo el país. Un impresionante monumento que se erige como un símbolo de fe y turismo religioso para la región.

Con una altura de 33.7 metros, esta cruz impulsa el turismo en Tula, especialmente ahora que la carretera Mante-Ocampo-Tula esté concluida para diciembre de este año, incentivando a los visitantes del centro del país y el sur de Tamaulipas.

Un Comparativo con Iconos Mundiales

La Cruz de la Esperanza se compara con otros íconos religiosos famosos en términos de altura:

Cristo de Corcovado (Brasil): 38 metros de altura.

Cristo Rey del Cubilete (Guanajuato, México): 20 metros de altura.

La Cruz de la Esperanza en Tula se encuentra en promedio entre estos dos íconos, convirtiéndola en un sitio turístico destacado nacional.

El objetivo principal de la Cruz de la Esperanza es promover el turismo religioso y cultural en la región.

La Cruz de la Esperanza es un destino que combina fe, naturaleza y cultura, convirtiéndola en un lugar imperdible para los visitantes de Tula, Tamaulipas.

Esta estructura fue creada por Enrique Carbajal González, mejor conocido como Sebastián, un escultor mexicano quien también es autor del águila monumental que se ubica en el Poliforum en Ciudad Victoria, entre otras obras distribuidas en todo el país y el mundo.