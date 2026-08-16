Cruce ferroviario de Victoria queda peor tras obras

Trabajos inconclusos en el cruce de Naciones Unidas obligan a frenar y ya provocan choques por alcance, denuncian automovilistas

Automovilistas de Ciudad Victoria denunciaron los trabajos inconclusos de rehabilitación del cruce del libramiento Naciones Unidas con el paso del ferrocarril, en esta capital.

Estos trabajos están a cargo de una empresa contratada para la nivelación, que comenzó a cortar solamente la parte del caucho utilizado para amortiguar el paso de los vehículos, pero solo en un extremo, quedando peor que antes para las unidades motrices que tienen que disminuir su velocidad a casi alto total para evitar averías en suspensión y neumáticos.

Conductores señalan que la zanja que dejaron provoca choques por alcance, ya que al frenar de golpe los vehículos son impactados por los que vienen detrás.

¿A quién le compete?

De acuerdo con la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la NOM-050-SCT2-2017, el mantenimiento de los cruces a nivel es responsabilidad compartida:

Gobierno Federal, a través del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios (artículos 31 Bis y 31 Ter), que debe financiar proyectos de seguridad.

Los concesionarios ferroviarios, en este caso Kansas City Southern de México, encargados de operar y mantener las vías.

En coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el municipio.

Antecedente de abandono

No es el primer problema en ese punto. Desde 2023 el Congreso local exhortó a la SICT, a Obras Públicas del Estado y al Municipio de Victoria a rehabilitar integralmente el libramiento Naciones Unidas, por las malas condiciones viales y de seguridad que presenta.

El cruce del libramiento con la vía, junto con el del Eje Vial y calzada Tamatán, son de los más peligrosos de la ciudad. Aunque se han hecho intervenciones parciales, vecinos reportan que faltan varios cruces por rehabilitar y la falta de material para nivelar sigue generando daños.

Actualmente el Gobierno del Estado proyecta para 2026 un paso deprimido de 400 a 550 millones de pesos en el entronque del libramiento Naciones Unidas con la carretera a Monterrey, que ya cuenta con número en Hacienda, pero mientras tanto los conductores exigen que al menos se concluya la rehabilitación del hule del cruce ferroviario.