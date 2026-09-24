Critican restricciones políticas por doble nacionalidad

Finalmente, Ramos Salinas criticó que este tipo de políticas de Morena excluyen arbitrariamente a una parte importante de la ciudadanía mexicana

Ramiro Ramos Salinas, presidente de la Fundación Colosio del CDE del PRI en Tamaulipas, expresó su firme rechazo a las nuevas medidas políticas que, según señaló, restringen las libertades democráticas al impedir que ciudadanos con doble nacionalidad puedan postularse a cargos de elección popular.

El dirigente lamentó que estos criterios sean impulsados por actores políticos que se autodefinen de izquierda, calificando la situación como un retroceso para la inclusión en México.

"Ahora llegan los que según son de izquierda y restringen libertades al quitarle la posibilidad a alguien de la frontera o de otro estado que tenga doble nacionalidad para ser candidato o candidata", afirmó Ramos Salinas.

Defiende participación política de ciudadanos fronterizos

El presidente de la Fundación Colosio enfatizó que el origen o la condición migratoria no deberían ser impedimentos para el ejercicio político, señalando su propia experiencia como ejemplo:

"Yo nací en Nuevo Laredo y vivo en Nuevo Laredo, al igual que mis hijos; eso no tiene nada que ver. Mucha gente tiene doble nacionalidad y está bien".

Cuestiona restricciones para ocupar cargos públicos

Finalmente, Ramos Salinas criticó que este tipo de políticas de Morena excluyen arbitrariamente a una parte importante de la ciudadanía mexicana, limitando su derecho a participar activamente en el futuro del país.