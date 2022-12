Critican aumento del salario ante alza en canasta básica

Representante de clase trabajadora asegura que aumento al salario no es positivo ante la ola de incrementos de productos de la canasta básica

Por: Víctor Hugo Guerra

Diciembre 27, 2022, 14:23

Para la clase trabajadora de Tamaulipas no es satisfactorio el aumento del 20% al salario mínimo que entrara en vigor a partir de enero del 2023.

Edmundo García Román, secretario general de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas, dijo que los obreros y los empleados de comercios y servicios, deben de estar preparados no tan solo para recibir el anunciado aumento salarial, sino también para el alza en precios de productos de la canasta básica.



“De nada sirve que te aumenten el 20% o el 50%, si la canasta básica, el consumo natural, pasajes, etcétera, se va encareciendo, debiera ser positivo, desafortunadamente, ocurre lo de siempre, traemos una carrera de precios y salarios y siempre pierden los salarios”, señaló.



El representante de la Federación de Tamaulipas, que alberga a la gran mayoría de los sindicatos de todos los sectores, urgió a los gobiernos para que alienten la llegada de más inversionistas que paguen mejores salarios a la mano de obra calificada con la que cuenta Tamaulipas.



“Fundamentalmente económico, ese es el problema que lo están tratando como político, y es un problema económico, si no atraes más inversión que paguen mejores salarios, si no tenemos índices de competitividad suficientes para con otros países, pues van a seguir siendo los salarios que pagan hasta ahora porque es lo que permite hacer la competencia en México, que los salarios son más bajos”.



Comentó que donde se pudiera sentir un panorama negativo es para los trabajadores mexicanos de los municipios de la frontera con Estados Unidos y dijo además que, quienes toman las decisiones del aumento a los salarios no saben lo que cuestan los productos de la canasta básica.



“Yo creo que a ellos les va peor no, porque aquí la carrera precios y salarios, como que los precios van más deprisa, antes de que se decidiera el incremento de los salarios mínimos se iban al mercado a comprar tomate, cebolla, frijol, una despensa completa y cuando subían los salarios volvían a ir y veíamos o por lo menos teníamos más certeza de que había subido y que no”, indicó.