Critica Gerardo Peña Flores restricciones a la doble nacionalidad

Sobre las nuevas incorporaciones, el diputado aclaró que todos los aspirantes deberán someterse a procesos de validación interna

El diputado panista Gerardo Peña Flores calificó como "redundante" la nueva disposición sobre la doble nacionalidad, señalando que el tema ya estaba legislado.

El legislador advirtió que esta medida limita los derechos de ciudadanos con aspiraciones a cargos como la presidencia o gubernaturas, obligando a muchos políticos de otros partidos a renunciar a su segunda nacionalidad si desean competir.

"Estamos a favor de la soberanía, pero también de los derechos de los mexicanos", afirmó Peña, subrayando que su fracción parlamentaria ve con preocupación esta restricción que, a su juicio, afecta la participación política.

En el marco del 87 aniversario del Partido Acción Nacional, Peña Flores destacó el papel histórico del PAN en la transición democrática de México. Aprovechó para resaltar el trabajo de su dirigencia y dar la bienvenida a nuevos cuadros, como el empresario Tico García y Juanjo Salazar.

Sobre las nuevas incorporaciones, el diputado aclaró que todos los aspirantes deberán someterse a procesos de validación interna.