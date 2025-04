'Crisis en el campo: bajo precio del sorgo y falta de agua'

“El problema no es la tierra, la tierra está ahí, pero está cubierta de maleza porque muchos ya no tienen cómo invertir en ella. Vemos terrenos sin trabajar porque la gente ya no ve rentable seguir sembrando. Estamos esperando algún apoyo o que el precio del sorgo suba”, explicó Juan Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del comité campesino.