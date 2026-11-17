Los municipios productores son El Mante, que concentra más de 35 por ciento de la producción estatal, así como Xicoténcatl y Ocampo

En el sur de Tamaulipas, la caña de azúcar no es solo un cultivo. Es la economía, la identidad y la forma de vida de miles de familias. Pero hoy produce menos que antes, rinde menos por hectárea y su precio va a la baja.

Durante la zafra 2025-2026, Tamaulipas estimó una producción de entre 1.8 y 1.9 millones de toneladas de caña, concentrada en la región sur. La cifra muestra una caída fuerte; en 2019 el estado fue el sexto productor nacional, con 3.14 millones de toneladas. Es decir, en pocos años perdió más de un millón de toneladas.

A nivel nacional también ha habido retroceso. En el ciclo 2024-2025, la molienda fue de 45.75 millones de toneladas, 0.7 por ciento menos que la zafra anterior. Con ello se encadenaron tres ciclos continuos a la baja.

¿Dónde se produce y cuánta superficie se siembra?

En Tamaulipas el problema no es solo cuánto se muele, sino cuánto rinde el campo. En 2024-2025, el rendimiento fue de 48.1 toneladas por hectárea, muy por debajo del promedio nacional de 62.12 toneladas. La sequía, las plagas como la cochinilla blanca y el barrenador, y la falta de inversión en riego y fertilización han golpeado sobre todo a la zona de Xicoténcatl.

La caña se siembra en alrededor de 62 mil hectáreas en siete municipios del sur. En el Distrito 161 Mante se reporta una superficie total de 61 mil 484 hectáreas, de las cuales 44 mil 157 están en producción.

Los municipios productores son El Mante, que concentra más de 35 por ciento de la producción estatal, Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Gómez Farías, González y Llera. En todos ellos, la caña es el principal cultivo perenne y el que más jornales genera en la zafra, de noviembre a mayo.

¿Cuántos productores y cuántas familias viven de la caña?

Solo en El Mante y municipios vecinos hay casi 7 mil cañeros. A nivel nacional, la agroindustria involucra a más de 180 mil abastecedores y sostiene 47 ingenios en 15 estados.

En Tamaulipas, si se suma a cada productor su familia, más cortadores, fleteros, operadores, obreros de ingenio, mecánicos y comerciantes, se trata de decenas de miles de personas que dependen directa o indirectamente de la caña. Cuando la zafra se detiene, se detiene todo el pueblo.

Por eso, cada que baja el precio, el golpe se siente en la casa. Para la zafra 2026-2027, el Gobierno Federal dio a conocer un precio de referencia de 14 mil 704.53 pesos por tonelada de azúcar base estándar, una reducción de 8.7 por ciento respecto a los 16 mil 100 pesos del periodo anterior.

Ese precio no es lo que le pagan directo al productor por su caña, pero sí es la base para calcular su liquidación. Por ley, el 57 por ciento corresponde al abastecedor y el 43 por ciento al sector industrial, considerando además el KARBE, el rendimiento de azúcar recuperable de cada ingenio.

Aun así, hay esperanza de recuperación. Dirigentes cañeros han señalado que existen condiciones para un posible incremento de entre 15 y 20 por ciento en el precio de referencia para la próxima zafra, si se mantiene orden en el mercado.

El golpe de Xicoténcatl: el ingenio que cerró y no volvió.

El caso más doloroso es Xicoténcatl. El ingenio Aarón Sáenz Garza abrió en 1945 y operó más de 70 años. Cerró definitivamente en agosto de 2020, cuando la empresa dueña, Río Guayalejo, S.A. de C.V., anunció el cierre. Venía de problemas financieros y baja rentabilidad, y la pandemia terminó por acelerarlo.

Con el cierre, los productores no dejaron de sembrar, pero tuvieron que buscar a dónde llevar su caña. Hoy la mayor parte se va al Ingenio El Mante, en Tamaulipas, y otra parte al Ingenio Pánuco, en Veracruz. En cuanto a El Naranjo, San Luis Potosí, su ingenio San Miguel del Naranjo abastece sobre todo a Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Ocampo; no es el destino principal de Xicoténcatl.

El cierre dejó sin empleo a cientos de obreros y afectó al comercio local. Aunque se anunció la intención de reabrir el ingenio, hasta hoy no se ha concretado y los productores consideran remota esa posibilidad. Ante eso, algunos productores de Xicoténcatl han buscado darle valor agregado a su caña por su cuenta: piloncillo, miel de caña, destilados y alcohol artesanal.

La competencia que no le ha ganado al azúcar.

El principal rival del azúcar es el jarabe de maíz de alta fructosa, que se usa en refrescos, jugos, pan y alimentos procesados porque es más barato y más fácil de manejar en forma líquida. Actualmente, alrededor del 30 por ciento de los edulcorantes consumidos en el país corresponde a este jarabe, y su consumo alcanzó 1.599 millones de toneladas en 2025, el nivel más alto desde 2011-2012.

También compiten los edulcorantes sin calorías como sucralosa, aspartame, stevia y eritritol, usados en productos “light” o “cero calorías”. Pero hasta hoy, ninguno ha podido desplazar al azúcar de caña de la mesa mexicana.

La mayoría de los refrescos tradicionales, como Jarritos, Chaparritas y Coca-Cola de vidrio, siguen usando azúcar de caña, y el consumidor la sigue asociando con sabor, tradición y confianza.

Los cañeros piden que el etiquetado distinga claramente los productos hechos con jarabe de maíz de alta fructosa, para que el consumidor sepa qué está comprando. También celebran los aranceles de 156 por ciento para el azúcar granular y de hasta 210 por ciento para el azúcar líquida, para frenar importaciones que les pegan en el precio.

Hoy la producción de caña en Tamaulipas está a la baja respecto a sus mejores años. Pero no está muerta, sigue siendo el cultivo que sostiene al sur del estado y el endulzante preferido en la mesa mexicana. El reto es tecnificar el riego, combatir plagas, mejorar variedades, asegurar el precio y que no vuelva a pasar lo de Xicoténcatl, que un pueblo entero se quede sin ingenio.