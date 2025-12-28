Crecimiento industrial posiciona a Tamaulipas a nivel nacional

La secretaria de Economía resaltó sobre como esta actuación de los trabajadores del estado afirma la unión del área industrial tamaulipeca

La actividad industrial de Tamaulipas registró un aumento de 7.8 % en agosto del presente año, siendo calificado como el tercer estado con mayor crecimiento industrial en todo el país mediante información del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) publicado por el INEGI.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar resaltó sobre como esta actuación de los trabajadores del estado afirma la unión del área industrial tamaulipeca y de esta manera se resaltan las diferentes perspectivas hacia las empresas del estado como lo son las inversiones económicas.

“La industria es uno de los pilares de nuestra economía. Este crecimiento es resultado del aumento en los pedidos manufactureros de los mercados internacionales, la expansión de empresas que ya operan en Tamaulipas y el inicio de nuevos proyectos de inversión”, declaró la secretaria.

Mediante información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la minería y la construcción fueron los sectores con mayor actividad industrial del estado, con un incremento anual del 50.2 % y 18.2% respectivamente.

La mandataria resaltó que uno de los ejes centrales de la economía del gabinete del gobernador Américo Villarreal Anaya es incluir al sector industrial en todas las regiones con mayor producción laboral del estado, para fortalecer condiciones para su crecimiento.

Mediante esta situación Ninfa Cantú mencionó que gran parte de los proyectos de inversión en el estado están en conjunto con la actividad insustrial específicamente en las áreas automotrices, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, aeroespacial, logística, médico, semiconductores y de alimentación.